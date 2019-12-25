В России допустили создание альтернативы платежной системы SWIFT

Пользователями системы являются крупные организации 200 стран.

В России может появиться альтернатива платежной системы SWIFT. Об этом заявил замглавы МИД Александр Панкин для "РИА Новости".

SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. Ее клиентами являются организации 200 стран.

По его словам, развитие таких продвинутых систем стало необходимостью в модернизации цифровой сферы страны. Также отмечается, что альтернативу создадут как реакцию на геополитическую ситуацию.

Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе Александр Панкин, замглавы МИД РФ

Ранее как ответ на кибератаки со стороны России президент США Джо Байден рассматривал отключения страны от SWIFT. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о потенциальной возможности такого шага со стороны США, но утверждал, что у России есть план действий.

Ранее были названы последствия отключения России от системы платежей SWIFT.

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