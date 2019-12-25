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Песков оценил возможность отключения России от SWIFT
Сегодня, 15:02
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matveyvn

Песков оценил возможность отключения России от SWIFT

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Действия США носят необоснованный и непредсказуемый характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность отключения России от системы международных банковских платежей SWIFT. По его словам, в Кремле рассматривают такой вариант.

Санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что действия США носят необоснованный и непредсказуемый характер.

Ранее суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева.

Фото: pixabay.com

Теги: кремль, песков, сша
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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