Песков оценил возможность отключения России от SWIFT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность отключения России от системы международных банковских платежей SWIFT. По его словам, в Кремле рассматривают такой вариант.
Санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Он отметил, что действия США носят необоснованный и непредсказуемый характер.
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