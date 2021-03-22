Суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева

Сейчас он глава группы фармацевтических компаний "Биотэк".

Басманный суд арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В СИЗО он пробудет до 20 мая.

Об аресте главы региона ходатайствовали представители Следственного комитета.

СК заявляет, что взятку в размере 31 миллиона рублей Белозерцеву предлагал бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель. Сейчас он глава группы фармацевтических компаний "Биотэк". Он также считается подозреваемым по уголовному делу.

Ранее Песков не исключил указа Путина об отставке Белозерцева.

Видео: Telegram / LIFE SHOT, URA.RU