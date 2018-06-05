Песков не исключил указа Путина об отставке Белозерцева

Он отметил, что в Кремле пока нет информации об указе президента об утрате доверия к Белозерцеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил указа Владимира Путина об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с задержанием.

Президента информировали непосредственно о предпринимаемых действиях. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что в Кремле пока нет информации об указе президента об утрате доверия к Белозерцеву. Однако, заметил Песков, этого варианта нельзя исключать в связи с событиями.

Ранее Путин назвал историческим событием воссоединение Крыма с Россией.