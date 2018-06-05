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Песков не исключил указа Путина об отставке Белозерцева
Сегодня, 13:05
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matveyvn

Песков не исключил указа Путина об отставке Белозерцева

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Он отметил, что в Кремле пока нет информации об указе президента об утрате доверия к Белозерцеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил указа Владимира Путина об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с задержанием.

Президента информировали непосредственно о предпринимаемых действиях.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что в Кремле пока нет информации об указе президента об утрате доверия к Белозерцеву. Однако, заметил Песков, этого варианта нельзя исключать в связи с событиями.

Ранее Путин назвал историческим событием воссоединение Крыма с Россией.

Теги: белозерцев, путин, указ президента
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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