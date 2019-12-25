Тузов отметил, что США имеют на SWIFT только гипотетическое влияние/

Названы последствия отключения России от системы платежей SWIFT. О них рассказал сполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Его слова приводит агентство "Прайм".

Тузов отметил, что если США отключит России от SWIFT, то это приведёт к панике на валютном рынке и к проблемам в международных расчётах. Однако, уверен эксперт, ситуация довольно быстро придёт в норму, курс валют стабилизируется, для расчётов выберут альтернативные системы.

Также Артём Тузов отметил, что США имеют на SWIFT только гипотетическое влияние, так как управление системой находится в Бельгии. При этом, по его словам, если Россия в 2021 году, согласно своим планам, перейдёт к цифровому рублю, то необходимость для неё в SWIFT отпадёт.

Ранее мы писали, что Байден собрался отключить Россию от SWIFT.

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