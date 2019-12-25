Отключение России от международной платежной системы входит в список новых санкций, подготовленных для страны после атаки хакеров на подразделения США.

Избранный президент США Джо Байден собрался отключить Россию от SWIFT. Об этом сообщили "Известия".

Впервые об отключении России от международной межбанковской системы передачи финансовых данных заговорили ещё в 2014 году. Угрозы звучали постоянно. Байден намерен ввести новые санкции против России. Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами команды президента заверили, что это не пустые слова. Так Байден хочет наказать Россию за предполагаемую роль в хакерской атаке, которая затронула американский Минфин, министерство торговли, Госдеп, а также несколько государственных агентств.

Напомним, в декабре Вашингтон заявил, что хакеры действовали при поддержке правительства иностранного государства. Они получили доступ сразу к нескольким подразделениям. За этими кибератаками стоит хакерская группа АРТ29 и Cozy Bear. В штатах считают, что они работали на российскую Службу внешней разведки.

Ранее мы сообщили, что на акции в поддержку Фургала начались задержания.

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