Избранный президент США Джо Байден собрался отключить Россию от SWIFT. Об этом сообщили "Известия".
Впервые об отключении России от международной межбанковской системы передачи финансовых данных заговорили ещё в 2014 году. Угрозы звучали постоянно. Байден намерен ввести новые санкции против России. Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами команды президента заверили, что это не пустые слова. Так Байден хочет наказать Россию за предполагаемую роль в хакерской атаке, которая затронула американский Минфин, министерство торговли, Госдеп, а также несколько государственных агентств.
Напомним, в декабре Вашингтон заявил, что хакеры действовали при поддержке правительства иностранного государства. Они получили доступ сразу к нескольким подразделениям. За этими кибератаками стоит хакерская группа АРТ29 и Cozy Bear. В штатах считают, что они работали на российскую Службу внешней разведки.
Ранее мы сообщили, что на акции в поддержку Фургала начались задержания.
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