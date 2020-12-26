На акции в поддержку Фургала начались задержания

В Хабаровске началась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора региона, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах.

На акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались задержания. Задержаны 16 человек. Об этом пишет "ОВД-Инфо".

С утра задержали троих хабаровчан. Однако их уже отпустили. Портал Dvhab.ru сообщает, что в этом году на субботнюю акцию вышло меньше людей, чем обычно. Всего несколько десятков человек. Температура воздуха в регионе опустилась до -19 градусов. На площадь Ленина пришли всего 30 человек. По данным портала, это уже вторая суббота, когда участники протестной акции не идут по проезжей части. Автомобильное движение по главным улицам продолжается.

Напомним, Сергея Фургала задержали и доставили в Москву 9 июля. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Тогда умерли Евгений Золя, Олег Булатов, Александр Адамов и Роман Сандалов. Сам губернатор свою вину не признает. С лета в Хабаровске начались несанкционированные митинги. Горожане просят провести гласный и открытый суд над бывшим губернатором. Они в открытую критикуют действия федеральных властей.

Ранее мы сообщили, что умер советский разведчик Джордж Блейк.

Видео: Youtube/Борис Жирнов