Песков: Россия желает Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло

Россия желает Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва обеспокоена безопасностью российских туристов, которые могут находиться на территории Непала. Песков отметил, что у Кремля нет информации о каком-либо внешнем вмешательстве в ситуацию с беспорядками.
Напомним, в Непале проходят массовые протесты молодежи в связи с запретом властей страны на деятельность соцсетей, Которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. В результате столкновений с полицией погибли 22 человека погибли.
Видео: Telegram / СМОТРИ
