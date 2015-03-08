Песков: Россия желает Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло

По его словам, Москва обеспокоена безопасностью российских туристов, которые могут находиться на территории Непала.

Россия желает Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва обеспокоена безопасностью российских туристов, которые могут находиться на территории Непала. Песков отметил, что у Кремля нет информации о каком-либо внешнем вмешательстве в ситуацию с беспорядками.

Напомним, в Непале проходят массовые протесты молодежи в связи с запретом властей страны на деятельность соцсетей, Которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. В результате столкновений с полицией погибли 22 человека погибли.

