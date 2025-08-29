Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским

По его словам, Россия заинтересована в переговорах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Пескова, Путин не исключает возможность такой встречи. Он подчеркнул, что встреча должна быть хорошо подготовлена. Также Песков отметил, что работа на экспертном уровне пока не бурлит, однако Россия заинтересована в переговорах.

Все наши позиции доведены, соответствующие проекты, скажем так, основные положения в письменном виде были переданы украинской стороной. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что российский рынок топлива полностью обеспечен.

