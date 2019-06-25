Песков: российский рынок топлива полностью обеспечен

В Кремле оценили ситуацию с ростом цен на бензин.

Российский внутренний рынок топлива полностью обеспечен. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 28 августа с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал СМИ удары Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Пресса хотела узнать о том, будут ли власти нашей страны принимать какие-то дополнительные меры по защите НПЗ от ударов по ним со стороны противника. В Москве указали, что федеральное правительство принимает энергичные меры ради того, чтобы обеспечивать стабильность цен на бензин.

Существуют колебания цен по разным причинам. Но вы знаете, что правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне. Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

