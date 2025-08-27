Песков: Кремль высоко оценивает результативность переговоров на Аляске

По его словам, в ходе переговоров главы государств затрагивали различные вопросы, связанные с украинским урегулированием.

Кремль высоко оценивает результативность переговоров президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе переговоров главы государств затрагивали различные вопросы, связанные с украинским урегулированием. Он подчеркнул, что Трамп и члены его администрации предпринимают немало миротворческих усилий. При этом Песков отметил, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме было бы вряд ли полезно для общего результата дела.

Ранее Песков заявил, что Россия не считает законными угрозы США по отношению к Индии.

Видео: Telegram / СМОТРИ

