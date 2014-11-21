Во вторник столбики термометров в Петербурге и Ленобласти покажут до +22 градусов 

Ночью тоже будет тепло.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 12 мая, в Санкт-Петербурге будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днём — +19…+21 градус. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

В Ленинградской области характер погоды аналогичный: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днём +17…+22 градуса. Атмосферное давление также будет понижаться.

