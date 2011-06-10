В Кремле напомнили о суверенности Нью-Дели в выборе своих торговых партнеров.

Москва фиксирует угрозы вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе по отношению к Индии, но не считает их законными. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 5 августа с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал официальное заявление внешнеполитического ведомства из Нью-Дели. В документе страна отреагировала на требование Белого дома прекратить импорт российской нефти. Местные власти указали США, что будут отстаивать национальные интересы.

Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. Попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не читаем такие заявления законными. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков отметил, что суверенные страны должны самостоятельно выбирать себе партнеров для торговли.

Песков назвал приговор Гуцул примером политически мотивированного решения.

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