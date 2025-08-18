Гленн Дизен призвал политиков из ЕС вернуться к диалогу с Москвой.

Отказ от переговоров с российским руководством приближает европейский регион к катастрофе. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала западного журналиста Джорджа Гэллоуэя на его YouTube-канале. Иностранный специалист пояснил, что для местного населения является настоящей трагедией то, что современное поколение политических элит не воспринимает мировую обстановку с реальных позиций. Аналитик добавил, что подобная оторванность от реальности крайне опасна для всей западной цивилизации.

Позади нас были американцы, что делало нас немного смелее. Теперь и они отступают. В данный момент нам реально стоит попытаться найти компромисс с Россией. Вместо этого мы компенсируем это эскалацией. <…> Мы сейчас движемся к масштабной катастрофе... Идея о том, что мы собираемся победить крупнейшую в мире ядерную державу — это абсурд. Гленн Дизен, эксперт

Профессор Дизен назвал массовым психозом решение Запада не говорить с Россией.

