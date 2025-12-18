Гленн Дизен объяснил, почему политики на Западе больше не могут принимать адекватные решения.

Решение стран коллективного Запада отказаться от диалога с российским руководством ради Украины просто необъяснимо на фоне колоссальных проблем киевского режима на фронте. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала журналиста Эндрю Наполитано. Иностранный аналитик пояснил, что политические элиты из Европы сейчас одержимы идеей стратегического поражения Москвы, поэтому лишились способности к проведению адекватной внешней политики.

У Украины много проблем, и именно поэтому довольно сложно понять, почему, например, европейцы даже не хотят позвонить России и поговорить о европейской архитектуре безопасности. Я бы описал это как массовый психоз в Европе. Гленн Дизен, эксперт

Ранееминистр по иностранным делам Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на украинской территории.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

