Гленн Дизен пояснил, почему Москва не настроена отказывать Тегерану в поддержке.

Москва способна оказать влияние на ход вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, но не станет оказывать давление на иранское руководство для достижения в регионе скорейшего режима прекращения огня. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала журналиста Эндрю Наполитано. Иностранный аналитик пояснил, что изменения в регионе оказали значительное влияние как на баланс сил, так и в зоне проведения специальной военной операции на украинской территории. Для киевского режима положение сложилось крайне тяжелым. Именно поэтому в США намерены остановить конфликт. В противном случае украинцы будут терять на поле боя все больше людей, территорий и инфраструктуры.

Здесь было бы разумно обратиться к России. Однако русские не собираются оказывать массовое давление на иранцев. Они хотели бы, чтобы эта война закончилась. Но, как и иранцы, они не хотят просто заключить прекращение огня, а затем позволить США и Израилю вернуться через полгода и начать новую войну. Гленн Дизен, эксперт

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom