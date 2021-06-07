Росгвардейцы нашли потерявшегося мальчика в ТЦ на проспекте Науки

Мать ребенка обратилась в полицию: её сын ушел из кафе и пропал.

В Калининском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии оперативно нашли потерявшегося ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 10 мая. Мать мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что её сын ушел с прилегающей территории кафе в торговом центре на проспекте Науки и пропал. Приметы несовершеннолетнего незамедлительно передали всем дежурным нарядам.

Работая по "горячим следам", росгвардейцы обнаружили мальчика, схожего по приметам. Ребёнок находился в помещении магазина в том же здании торгового центра, недалеко от кафе. Сотрудники Росгвардии передали найденного мальчика его матери, после чего вернулись на маршрут патрулирования. Женщина поблагодарила стражей правопорядка за оперативность и чуткость.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.