На проспекте Энгельса скутер попал под колёса машины, пострадала 17-летняя пассажирка

Пострадавшую девушку госпитализировали с ушибами и ссадинами.

Полиция Выборгского района города проводит проверку по факту ночного ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя пассажирка скутера. 10 мая около полуночи на перекрёстке улицы Заречной и проспекта Энгельса 21-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил наезд на скутер, пересекавший перекрёсток.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП пострадала 17-летняя девушка-пассажир скутера, у неё диагностированы ушибы и ссадины. Медики оценивают её состояние как удовлетворительное. По факту ДТП проводится проверка.

