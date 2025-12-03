Фургал выплатит дочери убитого предпринимателя 2 млн рублей

В 2023 году Фургала и других участников дела признали виновными в причастности к расправе над отцом истицы.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обязан выплатить в пользу дочери убитого бизнесмена компенсацию за моральный ущерб в два миллиона рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Гражданское дело, касающееся иска о взыскании компенсации за моральный вред с Фургала и других участников дела, рассматривал Хабаровский краевой суд. Производство вели в апелляционном порядке.

В феврале 2023 года ответчиков признали виновными в убийстве предпринимателя, отца истца, в 2005 году. Обозначенный размер компенсации суд признал справедливым.

В феврале 2023 года Сергея Фургала признали виновным в организации убийств предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори, а также покушения на Александра Смольского. Ему назначил наказание в виде 22 лет колонии строгого режима. экс-губернатора задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске.

Фото: Piter.TV