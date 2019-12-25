Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала до 7 декабря

Суд встал на сторону следствия.

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 7 декабря. Об этом журналистам сообщил адвокат бывшего чиновника Михаил Карапетян. Он напомнил, что его клиента подозревают по статье за организацию заказных убийств местных бизнесменов.

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил ему срок содержания под стражей до 7 декабря. Мы намерены обжаловать это решение в апелляции. Михаил Карапетян, адвокат Сергея Фургала

Напомним, что заседание проводилось в закрытом режиме. Следственные органы настаивали на продлении ходатайства о продлении меры пресечения. Это решение поддержала прокуратура. СТорона защиты просила суд о более мягкой мере для подзащитного, которая не была бы связана с лишением свободы.

Напомним, что Сергей Фургал задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске. Позже он был этапирован в Москву, где был заключен под стражу по постановлению Басманного суда.

Михаил Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края.

Фото: Piter.tv