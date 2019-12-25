Михаил Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края

Он набрал 56,81% голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев набрал наибольшее число голосов на выборах главы региона. Об этом информирует пресс-служба краевой избирательной комиссии.

Дегтярев выдвигался от политического объединения ЛДПР. В июле 2020 года он был назначен врио главы Хабаровского края после того, как действующего на тот момент губернатора Сергея Фургала арестовали по подозрению в организации убийств.

Уже поступили 100% протоколов. У Дегтярева Михаила Владимировича 56,81% голосов. из сообщения ЦИК Хабаровского края

Кандидат на пост главы региона от "Справедливой России - За правду" Марина Ким набрала 25,39% голосов, Владимир Парфенов от Партии пенсионеров - 10,02%, Бабек Мамедов от партии "Родина" - 3,53%.

Ранее мы сообщали, что Центральный избирательный комитет Республики Якутия рассмотрит заявление "Единой России" и "Справедливой России – За правду" о пересчете голосов на выборах в Государственную думу.

Фото: kremlin.ru