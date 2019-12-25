В Якутии рассмотрят заявление о пересчете голосов на выборах в Госдуму

После обработки всех протоколов в регионе побеждает КПРФ с 35,15% голосов.

Центральный избирательный комитет Республики Якутия рассмотрит заявление "Единой России" и "Справедливой России – За правду" о пересчете голосов на выборах в Государственную думу. Об этом заявил председатель ЦИК региона Евгений Федоров.

Поводом подачи заявления политическими объединениями могла стать победа партии КПРФ на прошедших выборах.

Заявления о пересчете голосов от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" будут рассмотрены в среду. Евгений Федоров, председатель ЦИК Якутии

После обработки всех протоколов на выборах в Государственную Думу в регионе побеждает КПРФ с 35,15% голосов. Партия "Единая Россия" набрала 33,22%, "Новые люди" – 9,87%, "Справедливая Россия – за правду" – 8,19%. Явка составила более 51 процента.

Ранее стали известны итоги выборов в Госдуму после подсчета 60% голосов.

Фото: Piter.tv