Стали известны итоги выборов в Госдуму после подсчета 60% голосов

"Единая Россия" уверенно лидирует по результатам голосования на выборах депутатов Государственной думы по партийным спискам. По данным обработки 60,18% протоколов, единороссы набрали 47,19% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Второе место занимает КПРФ, за эту партию избиратели отдали 20,88% голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с результатом 7,89%.
В топ-5 также попали "Справедливая Россия – За правду" (7,54%) и "Новые люди" (5,77%).
Выборы в Государственную думу восьмого созыва проходили в России три дня – с 17 по 19 сентября. В Петербурге также выбирали депутатов в Законодательное собрание.
Ранее мы писали, что Милонов и Галкина повздорили в администрации Московского района.
Фото: Piter.TV
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