Стали известны итоги выборов в Госдуму после подсчета 60% голосов

По результатам уверенно лидирует "Единая Россия".

"Единая Россия" уверенно лидирует по результатам голосования на выборах депутатов Государственной думы по партийным спискам. По данным обработки 60,18% протоколов, единороссы набрали 47,19% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Второе место занимает КПРФ, за эту партию избиратели отдали 20,88% голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с результатом 7,89%.

В топ-5 также попали "Справедливая Россия – За правду" (7,54%) и "Новые люди" (5,77%).

Выборы в Государственную думу восьмого созыва проходили в России три дня – с 17 по 19 сентября. В Петербурге также выбирали депутатов в Законодательное собрание.

Ранее мы писали, что Милонов и Галкина повздорили в администрации Московского района.

Фото: Piter.TV