"Проститутка Навального" и "говнюк": Милонов и Галкина повздорили в администрации Московского района

Разборки двух кандидатов попали на видео.

Под утро 20 сентября в администрации Московского района Петербурга произошел конфликт. После подсчета результатов выборов на лестнице перед выходом повздорили два кандидата – единоросс Виталий Милонов и оппозиционерка Ольга Галкина. Их разборки сняли на видео.

По словам очевидцев, взаимные претензии и обвинения прозвучали якобы из-за фальсификации на выборах. Разнимать Милонова и Галкину пришлось сотрудникам полиции. Кандидаты кричали, размахивали руками и обменялись любезностями в адрес друг друга. Милонов назвал оппонентку "проституткой Навального", она его в свою очередь "говнюком" и "бесстыдником". Словесный конфликт закончился благополучно – Милонов в сопровождении полиции ушел из здания администрации.

Как пишет "Фонтанка", в 21-м округе административную поддержку в Заксобрание получил кандидат от ЛДПР Андрей Малков. Он бывший помощник Милонова. По данным издания, на подсчетах результатов выборов заметили нарушение. По словам очевидцев, ночью с черного входа в здание администрации с незапечатанными сейф-пакетами заходили представители и члены участковых избирательных комиссий 21-го округа. Оппоненты Малкова якобы расположились на лестнице. Говорят, что таким образом они пытались заблокировать подвал, в котором могли совершаться махинации с избирательными документами. Кандидаты пишут жалобы.

Ранее Памфилова прокомментировала петербургские выборы в Госдуму и Заксобрание.

Видео: Telegram / "Справедливый Петербург"