Памфилова прокомментировала петербургские выборы в Госдуму и Заксобрание

Памфилова подчеркнула, что все нарушители будут привлечены ответственности, "неотвратимость наказания должна наступить".

В воскресенье, 19 сентября, Элла Памфилова, глава ЦИК РФ, прокомментировала петербургские выборы в Госдуму и Заксобрание, передает "Фонтанка".

По словам Памфиловой, "оздоровить" избирательную систему в Северной столице не слишком получилось. Она рассказала, что поддержку в этом плане ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти не получила.

Глава ЦИК признала, что "косметические меры" в форме выражения недоверия председателю той или иной комиссии "ничего не решили". Памфилова подчеркнула, что все нарушители будут привлечены к ответственности, "неотвратимость наказания должна наступить", чтобы не позорить Петербург.

Напомним, в Кировском районе на четырёх УИК нашли сейфы со съемным дном. Специфические ящики для хранения бюллетеней нашли на УИК № 619, 620, 621 и 630, расположенных на территории муниципалитета Княжево. Известно, что доставленные на УИК сейфы планировалось использовать для хранения бюллетеней избирателей, которые приходили на избирательные участки 18 сентября.

Ранее Олег Зацепа рассказал о дублях сейф-пакетов на выборах в Петербурге.

Фото: Kremlin.ru