В Кировском районе на четырёх УИК нашли сейфы со съемным дном

Специфические ящики для хранения бюллетеней нашли на УИК № 619, 620, 621 и 630.

В воскресенье, 19 сентября, в Кировском районе Петербурга на четырех участках обнаружили сейфы со съемным дном. Об этом сообщили помощники депутата Дениса Четырбока.

Специфические ящики для хранения бюллетеней нашли на УИК № 619, 620, 621 и 630, расположенных на территории муниципалитета Княжево. Известно, что доставленные на УИК сейфы планировалось использовать для хранения бюллетеней избирателей, которые приходили на избирательные участки 18 сентября.

Как рассказали представители парламентария, большинство комиссий отреагировали на выявленный дефект спокойно: они опломбировали у новых сейфов дно. Исключением стал УИК № 630. Член комиссии написал жалобу, в ТИК № 3 происходящее никак не прокомментировали.

Юрий Кузьмин, член Горизбиркома с правом решающего голоса, подчеркнул, что у сейфов нет никаких конкретных характеристик.

Ранее в Калининском районе две девушки приехали голосовать на лошадях.

Фото: Piter.tv