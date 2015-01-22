В Калининском районе две девушки приехали голосовать на лошадях

Девушки являются спортсменками местного конного клуба.

В воскресенье, 19 сентября, на один из избирательных участков в Петербурге две девушки приехали голосовать на лошадях, передают "Невские новости".

Сегодня две наездницы прибыли на один из участков в Калининском районе, оставив животных у входа в школу № 148, где работает УИК № 537, чтобы отдать свои голоса за кандидатов и партии. Девушки являются спортсменками местного конного клуба.

Напомним, в этому году с 17 по 19 сентября в России проводят выборы. В городе на Неве жители выбирают депутатов, которые будут представлять интересы населения в Госдуме и Законодательном Собрании. Чтобы принять участие в политическом событии, горожане должны прийти на избирательный участок с паспортом гражданина РФ или заменяющим его документом.

Ранее в Петербурге Матвиенко проголосовала на выборах на участке №2237.

Видео: Невские новости

