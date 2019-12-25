В Петербурге Матвиенко проголосовала на выборах на участке №2237

Он находится на Таврической улице.

В воскресенье, 19 сентября, Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, проголосовала на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Петербурга. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Спикер Совфеда отдала свой голос за кандидатов на традиционном избирательном участке № 2237. Он находится на Таврической улице, 10.

Добавим, что, по данным на 10 утра 19 сентября, в Петербурге на выборы в Госдуму пришли 21,13% населения города, проголосовать за депутатов в ЗакС решились 19,97% жителей Северной столицы.

Ранее мы сообщали, что олимпийские призеры разных лет пришли на выборы в Петербурге. Голосовать пришел даже 94-летний спортсмен Павел Харин, который еще в 1956 году выиграл золотую и серебряную медали на играх в Мельбурне.

Фото: Instagram / matvienko.vi