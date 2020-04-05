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В Петербурге явка на выборах в Госдуму превысила 21%
Сегодня, 13:23
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В Петербурге явка на выборах в Госдуму превысила 21%

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Петербург вошел в список регионов с самой низкой явкой по стране.

По данным на 10 утра 19 сентября, в Петербурге на выборы в Госдуму пришли 21,13% населения города, проголосовать за депутатов в ЗакС решились 19,97% жителей Северной  столицы. Об этом сообщил член избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

В этому году с 17 по 19 сентября в России проводят выборы. В городе на Неве жители выбирают депутатов, которые будут представлять интересы населения в Госдуме и Законодательном Собрании. Чтобы принять участие в политическом событии, горожане должны прийти на избирательный участок с паспортом гражданина РФ или заменяющим его документом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что олимпийские призеры разных лет пришли на выборы в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: выборы-2021, госдума, закс, юрий кузьмин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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