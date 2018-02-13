Олимпийские призеры разных лет пришли на выборы в Петербурге

Голосовать пришел даже 94-летний спортсмен Павел Харин, который еще в 1956 году выиграл золотую и серебряную медали на играх в Мельбурне.

На второй день выборов в Петербурге пришли проголосовать призеры Олимпийских игр. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

На политическое мероприятие пришл спортсмены разных поколений. Так, 18 сентября на одном из избирательных участков был замечен 94-летний чемпион по гребле на каноэ Павел Харин, который еще в 1956 году получил две медали на Олимпиаде в Мельбурне. Кроме того, проголосовать приехал и тхэквондист Михаил Артамонов, который забрал бронзу в играх-2020.

Ранее на Piter.tv сообщили: эксперты рассказали, что явка на выборы в Петербурге может не дойти до 40 процентов.

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