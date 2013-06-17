Эксперты рассказали, что явка на выборы в Петербурге может не дойти до 40 процентов

По словам Дмитрия Гавры, в Петербурге не сработал пресловутый административный ресурс, побуждающий бюджетника обязательно прийти на голосование.

В субботу, 18 сентября, социолог и политолог, профессор Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич рассказали о явке за два выходных дня. Так, предварительные итоги по явке за два дня в Петербурге едва смогут подняться до 40%. Однако это будет на пользу Петербургу. Об этом сообщает spbdnevnik.ru.

Мацкевич отмечает, что сравнивать показатели явки на голосовании по конституции и этом очень сложно. Гавра предполагает, что есть основание ожидать того, что все те, кто всегда ходит на выборы, придут завтра. По словам Дмитрия Гавры, в Петербурге не сработал пресловутый административный ресурс, побуждающий бюджетника обязательно прийти на голосование. Он всех "с этим по хорошему поздравляет".

Недавно мы сообщали, что в Петербурге по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах в Государственную думу РФ составила 16,68%, а в Законодательное собрание города – 15,72%.

Ранее явка на выборы в Госдуму составила более 25%. В Кемерове, Туве и Карачаево-Черкесии ЦИК зафиксировал максимальную явку. Минимальная явка - в Петербурге, Хакасии и Калининградской области.

Фото: Piter.tv