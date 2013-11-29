В Петербурге явка на 18 сентября днем составила около 16%

Кузьмин добавил, что явка на выборах в Законодательное собрание города – 15,72%.

В субботу днем на 15:00, 18 сентября, на второй день голосования в Петербурге явка составила около 16%. Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Кузьмин добавил, что по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах в Государственную думу РФ составила 16,68%, а в Законодательное собрание города – 15,72%.

Напомним, что с пятницу по воскресенье (17-19 сентября) в Северной столице проходят выборы депутатов в Госдуму и ЗакС. Горожане могут проголосовать в одном из 25 округов. Чтобы принять участие в политическом мероприятии, нужно прийти в избирательный участок с паспортом гражданина РФ или заменяющим его документом. Отметим, что голосование в Северной столице проходит в очном формате, избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.

Ранее мы сообщали, что явка на выборы в Госдуму составила более 25%. В Кемерове, Туве и Карачаево-Черкесии ЦИК зафиксировал максимальную явку. Минимальная явка - в Петербурге, Хакасии и Калининградской области.

Фото: Piter.tv