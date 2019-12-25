Явка на выборы в Госдуму составила более 25%

Минимальная явка - в Петербурге, Хакасии и Калининградской области.

В субботу, 18 сентября, общая явка на выборах в Госдуму во второй день голосования на 15:00 по московскому времени составила 25,64 процента. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Явка в среднем по России на 15 часов – 25,64 процента, – сказала Памфилова.

В Кемерове, Туве и Карачаево-Черкесии ЦИК зафиксировал максимальную явку. Минимальная явка - в Петербурге, Хакасии и Калининградской области.

Напомним, что с пятницу по воскресенье (17-19 сентября) в Северной столице проходят выборы депутатов в Госдуму и ЗакС. Горожане могут проголосовать в одном из 25 округов. Чтобы принять участие в политическом мероприятии, нужно прийти в избирательный участок с паспортом гражданина РФ или заменяющим его документом. Отметим, что голосование в Северной столице проходит в очном формате, избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.

Ранее столетняя жительница Петербурга проголосовала на выборах.

Фото: Piter.tv