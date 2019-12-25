Столетняя жительница Петербурга проголосовала на выборах

Кузьмин добавил, что женщина сама пришла на избирательный участок.

В субботу, 18 сентября, во второй день голосования 100-летняя петербурженка приняла участие в выборах в Государственную думу и Законодательное собрание. Об этом на брифинге в медиацентре "Выборы-2021" сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

Кузьмин добавил, что женщина сама пришла на избирательный участок.

Напомним, что с пятницу по воскресенье (17-19 сентября) в Северной столице проходят выборы депутатов в Госдуму и ЗакС. Горожане могут проголосовать в одном из 25 округов. Чтобы принять участие в политическом мероприятии, нужно прийти в избирательный участок с паспортом гражданина РФ или заменяющим его документом. Отметим, что голосование в Северной столице проходит в очном формате, избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.

Ранее летающая картонка на избирательном участке №1379 в Петербурге.

Фото: Piter.tv