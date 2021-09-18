Видео: летающая картонка на избирательном участке №1379 в Петербурге

Примечательно, что летающий объект заслоняет место, где расположен сейф.

В субботу, 18 сентября, во второй день голосования на избирательном участке №1379 Петербурга летающая картонка закрыла половину обзора видеокамеры. Видео опубликовали "Наблюдатели Петербурга" в своем Telegram-канале.

Судя по кадрам видео, картонка заслонила объектив камеры около 11:00 утра. Примечательно, что летающий объект заслоняет место, где расположен сейф, который был недавно открыт, отмечает наблюдатель. В помещении находились сотрудники, которые не заметили этого.

Ранее Facebook заблокировал трансляции с УИК в Петербурге, где играла громкая зарубежная музыка.

Видео: Telegram / Наблюдатели Петербурга