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Видео: летающая картонка на избирательном участке №1379 в Петербурге

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Примечательно, что летающий объект заслоняет место, где расположен сейф.

В субботу, 18 сентября, во второй день голосования на избирательном участке №1379 Петербурга летающая картонка закрыла половину обзора видеокамеры. Видео опубликовали "Наблюдатели Петербурга" в своем Telegram-канале. 

Судя по кадрам видео, картонка заслонила объектив камеры около 11:00 утра. Примечательно, что летающий объект заслоняет место, где расположен сейф, который был недавно открыт, отмечает наблюдатель. В помещении находились сотрудники, которые не заметили этого. 

Ранее Facebook заблокировал трансляции с УИК в Петербурге, где играла громкая зарубежная музыка.

Видео: Telegram / Наблюдатели Петербурга 

Теги: выборы, картонка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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