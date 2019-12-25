Facebook заблокировал трансляции с УИК в Петербурге, где играла громкая зарубежная музыка

Громкая музыка звучала на УИК № 1792 и и УИК № 1636.

Утром в субботу, 18 сентября, на нескольких избирательных участках Петербурга включили громкую зарубежную музыку. Об этом сообщили наблюдатели, подготовленные экс-кандидатом в депутаты городского Заксобрания Ириной Фатьяновой.

Такие аномалии зафиксировали на УИК № 1792 и и УИК № 1636. По словам наблюдателей, Facebook блокирует прямую трансляцию из-за авторских прав. Добавим, что пользователи в комментариях сообщили об аналогичных нарушениях на УИК № 1630 и № 1627.

Ранее в Петербурге на УИК № 1806 задержали мужчину с бюллетенями за Марину Лыбаневу.

Фото: Piter.tv