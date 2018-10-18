Олег Зацепа рассказал о дублях сейф-пакетов на выборах в Петербурге

По словам Зацепы, дубли с сейф-пакетами - это фейк.

В воскресенье, 19 сентября, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии, руководитель юридического управления аппарата Горизбиркома Олега Зацепа рассказал о ситуациях с сейф-пакетами на выборах в Петербурге. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv, находящийся на брифинге членов Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

По словам Зацепы, дубли с сейф-пакетами - это фейк. Он сообщил, что "может быть, кто-то неправильно запаковал, у кого-то закончилось место. В полевых условиях приходилось что-то изобретать". Также ТИК 24 выдала предписание на трех участках аннулировать данные, так как сейф-пакеты были перемещены и некоторое время находились без наблюдения.

Добавим, что в Петербурге отмечена минимальная явка на выборах относительно других регионов России. По данным на 10 утра 19 сентября, в Петербурге на выборы в Госдуму пришли 21,13% населения города, проголосовать за депутатов в ЗакС решились 19,97% жителей Северной столицы.

Ранее избирательные участки Петербурга закрылись.

Фото: Piter.tv