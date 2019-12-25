  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Донцов назвал фейками информацию о переименовании Ленобласти и повышении ЖКУ на 60%
Сегодня, 15:20
239
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Донцов назвал фейками информацию о переименовании Ленобласти и повышении ЖКУ на 60%

0 0

Фейки созданы с помощью компьютерных технологий.

Правительство Ленинградской области сообщило 14 октября, что в интернете появились фейки, которые касаются референдума по переименованию региона и повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на 60%. 

Правительство области официально заявляет: и то, и другое сообщения являются фейками, созданными с помощью компьютерных технологий. 

Пресс-служба администрации Ленобласти 

Пресс-секретарь губернатора Никита Донцов добавил, что никакого референдума не готовится, как и не планируется никакого экстренного повышения ЖКУ. 

Ранее мы рассказывали о том, что за полтора года тарифные ставки в ЖКХ увеличились на 16% в Петербурге. А с 1 октября оклад рабочих вырос на 7,1%.

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, фейки
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии