Донцов назвал фейками информацию о переименовании Ленобласти и повышении ЖКУ на 60%

Правительство Ленинградской области сообщило 14 октября, что в интернете появились фейки, которые касаются референдума по переименованию региона и повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на 60%.
Правительство области официально заявляет: и то, и другое сообщения являются фейками, созданными с помощью компьютерных технологий.
Пресс-служба администрации Ленобласти
Пресс-секретарь губернатора Никита Донцов добавил, что никакого референдума не готовится, как и не планируется никакого экстренного повышения ЖКУ.
Ранее мы рассказывали о том, что за полтора года тарифные ставки в ЖКХ увеличились на 16% в Петербурге. А с 1 октября оклад рабочих вырос на 7,1%.
Фото: Piter.TV
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