За полтора года тарифные ставки в ЖКХ увеличились на 16% в Петербурге

С 1 октября оклад рабочих вырос на 7,1%.

В Петербурге в сфере управления многоквартирными домами работают более 19 тыс. специалистов. Они обеспечивают комфорт и безопасность жителей. В городе действует Отраслевое тарифное соглашение по жилищному хозяйству, устанавливающее оклад таких рабочих.

С 1 октября минимальные тарифные ставки выросли на 7,1%, и это повышение стало вторым в 2026 году. С 1 июля прошлого года оклад сотрудников увеличился почти на 16%.

Соответствующий документ о росте зарплаты подписали глава Жилищного комитета Денис Удод, председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Нина Леонтьева и генеральный директор ООО "ЖКС №2 Московского района" Игорь Авдеев.

Ранее на Piter.TV: зарплаты в бьюти-сфере Петербурга растут на фоне сокращения вакансий.

Фото: Piter.TV