В Кировском районе бюллетени на трех избирательных участках признали недействительными

Бюллетени, которые заполняли 17 и 18 сентября, исключат из подсчета.

В воскресенье, 19 сентября, территориальная избирательная комиссия №42 признала недействительными бюллетени на избирательных участках №757, 758, 771. Результаты голосования на этих УИК аннулируют. Об этом сообщает Надежда Тихонова, кандидат от "Справедливой России" и депутат Заксобрания шестого созыва, в своем Telegram-канале.

Бюллетени, которые заполняли 17 и 18 сентября, исключат из подсчета. Названные участки расположены в школе №392 в Кировском районе Петербурга. Накануне вынесли сейф с бюллетенями из-под камер на участке №758. На утро хранилище для документов нашли без пломб, более того, номера сейфпакетов не совпадали с актами. После скандала туда приехала полиция, на действия председателя УИК подали жалобу.

Ранее в Кировском районе на четырёх УИК нашли сейфы со съемным дном.

Фото: Piter.tv