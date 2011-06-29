Избирательные участки Петербурга закрылись

В воскресенье вечером, 19 сентября, избирательные участки завершили работу после трёхдневного голосования в Петербурге. Впереди ночь подсчётов бюллетеней.
Отметим, что формат трехдневного голосования применили впервые в России. Ранее многодневное голосование опробовали на плебисците о поправках в Конституцию.
Напомним, в Петербурге выбирали депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. В некоторых муниципалитетах прошли выборы в муниципальные советы.
Ранее более 34% составила явка на выборы в Ленобласти 19 сентября.
Фото: Piter.tv
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