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Избирательные участки Петербурга закрылись
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Избирательные участки Петербурга закрылись

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Отметим, что формат трехдневного голосования применили впервые в России.

В воскресенье вечером, 19 сентября, избирательные участки завершили работу после трёхдневного голосования в Петербурге. Впереди ночь подсчётов бюллетеней.

Отметим, что формат трехдневного голосования применили впервые в России. Ранее многодневное голосование опробовали на плебисците о поправках в Конституцию.

Напомним, в Петербурге выбирали депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. В некоторых муниципалитетах прошли выборы в муниципальные советы.

Ранее более 34% составила явка на выборы в Ленобласти 19 сентября.

Фото: Piter.tv
 

Теги: выборы в госдуму и закс, голосование
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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