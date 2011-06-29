Избирательные участки Петербурга закрылись

Отметим, что формат трехдневного голосования применили впервые в России.

В воскресенье вечером, 19 сентября, избирательные участки завершили работу после трёхдневного голосования в Петербурге. Впереди ночь подсчётов бюллетеней.

Отметим, что формат трехдневного голосования применили впервые в России. Ранее многодневное голосование опробовали на плебисците о поправках в Конституцию.

Напомним, в Петербурге выбирали депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. В некоторых муниципалитетах прошли выборы в муниципальные советы.

Ранее более 34% составила явка на выборы в Ленобласти 19 сентября.

Фото: Piter.tv

