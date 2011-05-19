Более 34% составила явка на выборы в Ленобласти 19 сентября

Всего проголосовало 476 тысяч 400 избирателей.

В заключительный день выборов в Ленинградской области явка составила более 34% 19 сентября. Об этом сообщает официальная группа "Избирательная комиссия Ленинградской области" в социальной сети "Вконтакте".

В воскресенье по данным на 15 часов свои голоса отдали 34,22 процента от числа избирателей, внесенных в списки. Всего проголосовало 476 тысяч 400 избирателей, сообщает Михаил Лебединский, глава Леноблизбиркома.

Напомним, этому году с 17 по 19 сентября в России проводят выборы. В городе на Неве жители выбирают депутатов, которые будут представлять интересы населения в Госдуме и Законодательном Собрании. Чтобы принять участие в политическом событии, горожане должны прийти на избирательный участок с паспортом гражданина РФ или заменяющим его документом.

Ранее в Петербурге на 19 сентября по состоянию на 12:00 явка на выборах в Государственную думу РФ составила 23,4%, а в Законодательное собрание города – 21,8%.

Фото: Piter.tv

