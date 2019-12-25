Явка на выборы в ЗакС составила более 21% в Петербурге

На сегодняшний день по состоянию на 12:00 явка на выборах в Государственную думу РФ составила 23,4%, а в Законодательное собрание города – 21,8%.

В воскресенье, 19 сентября, петербургская явка на выборы в ЗакС превысила 21%. Об этом сообщает член Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

На сегодняшний день по состоянию на 12:00 явка на выборах в Государственную думу РФ составила 23,4%, а в Законодательное собрание города – 21,8%.

Напомним, в этому году с 17 по 19 сентября в России проводят выборы. В городе на Неве жители выбирают депутатов, которые будут представлять интересы населения в Госдуме и Законодательном Собрании. Чтобы принять участие в политическом событии, горожане должны прийти на избирательный участок с паспортом гражданина РФ или заменяющим его документом.

Ранее в Петербурге Матвиенко проголосовала на выборах на участке №2237.

Фото: Piter.tv

