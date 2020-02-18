КПРФ обжалует в суде итоги электронного голосования в Москве

Партия подала в Пресненский суд столицы 31 иск.

Коммунистическая партия Российской Федерации подала в Пресненский суд Москвы 31 иск, в которых оспаривает итоги дистанционного электронного голосования в Москве на прошедших выборах в Государственную Думу. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на секретаря московского горкома фракции Николая Волкова.

По его словам, иски планировалось подать раньше, однако накануне сотрудники правоохранительных органов заблокировали четырех юристов партии в городской приемной вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова, вследствие чего подачу перенесли на следующий день.

Мы подали иски в суд – 31 иск. Выборы были недостоверные, и мы требуем их отмены. Николай Волков, секретарь московского горкома КПРФ

Напомним, выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. Итоговая явка на составила 51,72 процента. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей.

Партия "Единая Россия" победила на парламентских выборах с результатом 49,82% голосов (234 мандата). На втором месте – КПРФ с 18,93% голосов (57 мандатов). Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 7,55% (21 мандат). Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди", которые набрали 7,46 (27 мандатов) и 5,32 процента (13 мандатов) голосов соответственно.

Кроме того, в Думу проходят партии "Гражданская платформа","Родина" и "Партия роста". У каждой их них по одному месту. Также в нижнюю палату прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам.

Ранее фракция КПРФ покинула первое заседание Мосгордумы.

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