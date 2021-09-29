Фракция КПРФ покинула первое заседание Мосгордумы

Коммунисты протестуют против признания выборов в ряде ИУ в Москве.

Фракция КПРФ покинула первое после летних каникул заседание Мосгордумы в знак протеста. Депутаты выразили свое несогласие по некоторым вопросам. В рамках мероприятия представитель коммунистической партии Николай Зубрилин заметил, что он вместе с коллегами возмущен и требует проводить заседание в очном формате.

Никаких предпосылок для заочного голосования и проведения не имеется. Фракция КПРФ не признает итоги выборов в городе Москве по одномандатным округам в Госдуму. Мы не признаем итоги электронного голосования. Николай Зубрилин, депутат Мосгордумы

По словам политика, партия отказывается признавать результаты голосования по 37-му избирательному округу города российской столицы по довыборам депутатов Мосгордумы. ранее депутаты обратились в правоохранительные органы с требованием разблокировать приемную первого заместителя главы ЦК КПРФ Ивана Мельникова. Там хранятся материалы для подачи исковых заявлений по отмене итогов выборов на некоторых избирательных участках Москвы.

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Фото и видео: Youtube/Московская городская Дума