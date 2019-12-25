Беглов дал напутствия депутатам нового созыва ЗакСа Петербурга

Губернатор отметил, что правительство уважает выбор горожан.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с приветственным словом к депутатам Законодательного собрания VII созыва. Первое заседание в Мариинском дворце началось в 10:00 29-го сентября.

Беглов сказал о том, что по итогам выборов большинство избирателей "уверенно поддержали нашего президента Владимира Владимировича Путина". Градоначальник пожелал депутатом работать в команде, так как, по его словам, горожане ждут от парламента свежих идей и конкретных дел. Беглов сразу же обозначил одну из целей — сделать так, чтобы доход Петербурга в 2024-м году превысил триллион рублей.

Очень важно, что доверие избирателей оправдали многие депутаты со стажем. Профессионалы, с которыми у правительства Санкт-Петербурга налажен рабочий диалог и хорошее взаимопонимание. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Убежден, что вновь избранный городской парламент сумеет сохранить деловой настрой и необходимую преемственность в работе.

Первое заседание ЗакСа открыл член фракции КПРФ Борис Зверев. По традиции заседание открывает старейший депутат. Звереву 74 года. В Мариинском дворце присутствовали не все: 3 депутатов из 50 не было.

Фото из архива администрации Петербурга