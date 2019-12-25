Дмитрий Медведев рассказал, почему не пошел в Госдуму

Он напомнил, что в некоторых государствах экс-президенты не занимают госдолжности, а читают лекции и ведут общественные форумы.

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель фракции "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал, почему он не стал избираться в Государственную Думу или претендовать на место спикера нижней палаты парламента. Его слова приводит телевизионный канал RT.

Медведев считает, что у него не так много возможностей для продолжения "трудовой деятельности". Он отметил, в некоторых государствах экс-президенты в большинстве случаев не занимают государственные должности, а зачастую читают лекции и ведут общественные форумы, однако, по его словам, в России таких правил нет.

Это такая филигранная работа [имеется в виду работа в Госдуме], которую нужно вести в ежедневном режиме. Причем, не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому что так распорядилась судьба, и тебя избрали в Госдуму. Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза РФ

Он добавил, что "для бывшего главы государства это не очень правильно" избираться в Государственную Думу "в силу вполне понятных причин".

Напомним, выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. Итоговая явка на составила 51,72 процента. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей. Партия "Единая Россия" победила на парламентских выборах с результатом 49,82% голосов. На втором месте – КПРФ с 18,93% голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 7,55%. Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди", которые набрали 7,46 и 5,32 процента голосов соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о новых должностях главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова в "Единой России".

Фото: kremlin.ru