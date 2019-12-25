Путин объявил о новых должностях Шойгу и Лаврова в "Единой России"

Руководящие посты в комиссиях получили также Анна Кузнецова, Денис Проценко и Елена Шмелева.

Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры предвыборного партийного списка фракции "Единая Россия" возглавят специально созданные комиссии в политическом объединении. Об этом он сказал на встрече с "пятеркой" из данного перечня.

Так, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров - комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко – комиссию по здравоохранению.

Кроме того, руководящие посты достались уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой (комиссия по защите материнства) и сопредседателю ОНФ Елене Шмелевой (комиссия по образованию и науке).

Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой "Единой России" комиссии, специально созданные партией "Единая Россия". Владимир Путин, президент РФ

Напомним, выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. Итоговая явка на составила 51,72 процента. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей. Партия "Единая Россия" победила на парламентских выборах с результатом 49,82% голосов. На втором месте – КПРФ с 18,93% голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 7,55%. Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди", которые набрали 7,46 и 5,32 процента голосов соответственно.

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Фото: kremlin.ru