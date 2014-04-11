Правительство РФ отказалось снижать пенсионный возраст

С инициативой об отмене пенсионной реформы в августе текущего года выступила фракция КПРФ.

Правительство РФ не поддержало законопроект об отмене пенсионной реформы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заключение кабинета министров.

Данный законопроект 17 августа внесла Коммунистическая партия Российской Федерации. Он предусматривает возврат прежних возвратных значений до 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно для получения права на выплаты страховой пенсии.

Правительством РФ законопроект не поддерживается. из заключения кабмина РФ

В правительстве подчеркнули, объективных оснований необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста нет.

Напомним, пенсионный возраст был увеличен до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин в 2018 году. Данное изменение вступит в силу в 2028 году.

Ранее юрист Алексей Гавришев заявил, что с 1 октября текущего года Правительство РФ увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы в честь Дня пожилого человека.

Фото: ВК/Правительство России