Юрист рассказал о надбавках пенсионерам с 1 октября

Размер прибавки к пенсии зависит от благосостояния региона.

Глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев заявил, что с 1 октября текущего года Правительство РФ увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы в честь Дня пожилого человека. Об этом он сказал в беседе с агентством "Прайм".

Адвокат отметил, что пенсионерам могут выдать подарки, либо начислить прибавку к пенсии. Это будет зависеть от региона. Кроме того, напомнил Гавришев, россияне старше 70 лет могут рассчитывать на особые льготы.

Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет - 15 000. Бывают выплаты меньше - по 500 рублей. Все зависит от благосостояния региона. Алексей Гавришев, глава юридической компании AVG Legal

Отмечается, если пенсионер хочет вместо подарка получить деньги, то в этом случае он обязан написать заявление. Тогда к пенсии добавят стоимость подарка или надбавки.

Напомним, 1 октября в России на 3,7 процента проиндексируют пенсии военным, при этом будут повышены оклады по воинским званиям и должностям. В среднем пенсия вырастет на одну тысячу рублей.

Ранее в Пенсионном фонде РФ напомнили, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, овдовевший член семьи может получать ее вместо своей. Данный переход возможен, если овдовевший супруг достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным. Данная мера не относится к работающим пенсионерам, которые стали вдовцами и вдовами.

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